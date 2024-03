Addio alle app Android su Windows 11: brutte notizie da Microsoft

Arrivano delle brutte quanto inattese notizie per coloro che fino a oggi hanno goduto delle app Android su Windows. Amazon ha appena annunciato che presto chiuderà il suo Appstore per Windows, rendendo di fatto impossibile installare app Android sul sistema operativo di Microsoft. Proprio nelle ultime ore Amazon ha inviato una comunicazione ufficiale a tutti gli utenti che hanno installato l'Appstore su Windows 11, per informarli che lo stesso Appstore sta per chiudere. Si tratta di una chiusura improvvisa, visto che proprio da domani 6 marzo Amazon Appstore non sarà più disponibile per il download da Microsoft Store sui dispositivi Windows 11.

La decisione arriva, sempre secondo quanto spiegato da Amazon, Microsoft terminerà il supporto per Windows Subsystem per Android (WSA) il 5 marzo 2025. Il WSA, come abbiamo visto anche al momento del suo lancio, è fondamentale per permettere l'esecuzione delle app Android su Windows 11. Fino al 5 marzo 2025 sarà comunque possibile continuare a usare le app già installate su Windows 11, anche se non sarà possibile installarne di nuove dopo il 6 marzo 2024. Dopo il 5 marzo 2025 sarà ovviamente impossibile usare anche le app installate, visto che non ci sarà più il supporto del WSA a permetterne l'utilizzo. Questa è la comunicazione che dovreste aver ricevuto via email se siete utenti di Amazon Appstore su Windows 11:

Gentile Cliente, Ti scriviamo per informarti sulle modifiche alla disponibilità di Amazon Appstore su Windows 11. A partire dal 6 marzo 2024, Amazon Appstore non sarà più disponibile per il download da Microsoft Store sui dispositivi Windows 11. Dopo il 5 marzo 2025, Amazon Appstore su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate da esso non saranno supportate. Per ulteriori dettagli e informazioni su questa transizione, consulta la sezione Domande frequenti (FAQs) all'indirizzo: www.amazon.it/appstoreonwindowsFAQ Nonostante questa modifica, ti assicuriamo che Amazon Appstore continuerà a essere disponibile e supportato su Fire TV, tablet Fire e dispositivi Android. Grazie per la comprensione e il supporto continuo, al fine di migliorare e far evolvere l'esperienza di Amazon Appstore su questi dispositivi. Per qualsiasi dubbio o domanda, contatta il Servizio clienti Amazon. da Amazon Appstore