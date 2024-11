Microsoft dice addio alle app Posta, Calendario e Persone di Windows 11

La decisione di Microsoft non arriva con particolare sorpresa , visto che è la conseguenza dei recenti aggiornamenti apportati al sistema operativo.

Microsoft ultimamente ha apportato interessanti novità anche per quanto riguarda le sue app e servizi, comprese quelle dedicate all'ambiente Windows. Parliamo di questo aspetto perché nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sul prossimo addio alle app Posta e Calendario di Windows 11.

Perché le app Posta, Calendario e Persone spariranno

Il cambiamento arriva, come menzionato all'inizio, come conseguenza al recente e profondo rinnovamento dell'app Outlook da parte di Microsoft. L'idea dell'azienda è quindi sostituire completamente tali app con la nuova e unica app Outlook, e per questo motivo Posta, Calendario e Persone non avrebbero più senso di esistere.

Il prossimo 31 dicembre scadrà il supporto alle app Posta, Calendario e Persone di Windows 11. Si tratta di due che nel corso degli anni hanno supportato gli utenti con Windows a gestire le caselle di posta e la propria agenda in calendario.

Tramite il sito ufficiale dedicato al supporto software, Microsoft ci fa sapere che presto diremo addio alle app Posta, Calendario e Persone. Sicuramente avrete conosciuto, almeno superficialmente, le prime due. La novità arriva tramite la comunicazione della data di fine supporto per tali app da parte di Microsoft.

Infatti, Microsoft ha specificato che, successivamente al 31 dicembre, gli utenti che non saranno passati all'app Outlook non potranno più inviare e ricevere email tramite la vecchia app Posta.

Si tratta quindi di un passo che rientra nel più grande piano di migrazione di tutti gli utenti di Posta e Calendario, e anche della vecchia versione di Outlook, alla nuova app Outlook. Non è un passaggio banale, visto che in questo grande gruppo di utenti si trovano anche quelli aziendali, per i quali il passaggio sarà meno rapido.

Lo stesso abbandono del supporto che ora si sta concretizzando per le app Posta e Calendario coinvolgerà più avanti anche la vecchia app di Outlook per Windows, in favore della nuova versione basata sul web.

Se volete saperne di più sulla nuova Outlook, allora vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento.