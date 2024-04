Addio Atlas: Boston Dynamics manda in pensione il suo robot umanoide, e adesso?

Nel corso degli anni infatti i robot umanoidi di Boston Dynamics hanno mostrato come l'azienda fosse all'avanguardia nel settore, mostrando dei robot in grado di fare attività umane con un'accuratezza incredibile. Per farci un'idea, i recenti avanzamenti mostrati dai robot Optimus di Elon Musk sono stati raggiunti da Boston Dynamics già da qualche anno.

Dunque, l'addio alla serie Atlas sorprende. Qualche anno fa Boston Dynamics è stata formalmente acquisita da Hyundai, il colosso attivo nel settore industriale e soprattutto nel mercato delle auto. C'è da capire se la dirigenza del gruppo Hyundai abbia avuto un ruolo consistente in questa decisione.

Boston Dynamics ha collaborato anche con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), un organo della difesa statunitense che da sempre è attivo nella ricerca e sviluppo anche per scopi militari. DARPA ha osservato come i robot umanoidi di Boston Dynamics siano sempre stati all'avanguardia, e questo rende ancora più difficile capire perché sia arrivato l'addio.

Recentemente Boston Dynamics aveva anche lasciato intendere che ci fosse un nuovo progetto per lo sviluppo dei robot Atlas, il quale potrebbe essere impiegato nell'ambito della realtà aumentata. Oltre a questo, Boston Dynamics ha pubblicato un video per dire formalmente addio ad Atlas, in cui mostra le sue acrobazie ma anche un dietro le quinte con le cadute più rovinose, come a mostrare il lavoro che c'è dietro anche alla semplice realizzazione di video dimostrativi dei suoi robot umanoidi.

Alla fine del video troviamo una menzione "'Till we meet again, Atlas", un addio che lascia spazio a qualche speranza per il futuro.

In conclusione, possiamo pensare che l'esperienza con Atlas di Boston Dynamics è conclusa per come l'abbiamo conosciuta finora. Non è escluso però che il progetto continui a vivere sotto altre forme. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.