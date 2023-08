Finisce un'era: addio alle cabine telefoniche

Ma c'era un'era in cui per comunicazione si intendeva altro, un'epoca in cui per comunicare in mobilità c'erano le mitiche, poi diventate iconiche cabine telefoniche .

Chi come noi è maggiormente navigato ricorderà i tempi in cui per comunicare con gli altri quando non ci si trovava a casa si faceva ricorso a gettoni o schede telefoniche. Quelle schede magnetiche che tanti collezionavano e che oggi potremmo assimilare a delle enormi SIM ricaricabili.

Torniamo a parlare di questi tempi andati perché TIM, l'azienda che ha ereditato la gestione delle cabine telefoniche in Italia dalla storica SIP, ha appena annunciato l'addio definitivo alle cabine telefoniche. Questo addio arriva con 3 anni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, avvallato dal via libera dell'AGCOM.

L'AGCOM infatti ha certificato come ormai la copertura telefonica nelle aree in cui sono ancora presenti le storiche cabine superi il 99%.

Inoltre, in Italia si contano più di 78 milioni di SIM attive per clienti umani (e non per dispositivi domotici o industriali). Questo significa che ci sono più SIM attive che persone nel nostro paese.

Allora è chiaro che ormai le ultime 15.000 cabine presenti in Italia non hanno più senso di esistere. Un oggetto che ha connesso milioni e milioni di italiani in tutte le situazioni e su tutto il territorio, è diventato ormai inutile.

Ma se non avete avuto la fortuna di vivere quel periodo, potrete comunque incappare ancora in qualche cabina. Questo perché circa 1.800 di esse rimarranno attive in luoghi particolari, come quelli turistici, vicino gli ospedali e alle carceri. Un monumento che ci ricorda che potevamo rimanere connessi solo quando lo volevamo davvero.