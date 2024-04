Addio ai DM di nudo su Instagram: Meta rafforza la sicurezza sui minori

Nuovi sforzi di Meta per limitare la condivisione di contenuti di nudo in DM su Instagram.

Meta annuncia delle novità importanti che riguardano la protezione dei minori su Instagram, soprattutto per quanto riguarda la condivisione di immagini e contenuti di nudo sulla piattaforma. Meta ha infatti illustrato come funzionerà la nuova funzionalità. Si tratta di un'opzione che offuscherà automaticamente i contenuti di nudo condivisi come messaggi privati, se preferite DM, se si tratta di utenti minori coinvolti nella conversazione. La funzionalità sarà appunto attivata di default per tutti gli account associati a utenti minorenni.

Oltre che offuscare automaticamente il contenuto, la funzionalità invierà anche un avvertimento per scoraggiare gli utenti a condividere il contenuto incriminato, così come dal condividerlo nuovamente ad altre persone. Come vedete dagli screenshot in galleria, la funzionalità prevede che verrà mostrato un messaggio per scoraggiare gli utenti a visualizzare il contenuto ricevuto in DM, se tale contenuto conterrà immagini o video di nudo. Il messaggio di avvertimento comunicherà che non si è obbligati a rispondere e a visualizzare il contenuto. Allo stesso modo, tutti gli utenti minori che tenteranno di inviare contenuti di nudo in DM su Instagram riceveranno, prima dell'invio, un messaggio di avvertimento che ha lo scopo di renderli consci dei pericoli derivanti dalla condivisione di foto riservate, mentre un altro messaggio di avviso scoraggerà gli utenti che tentano di inoltrare un'immagine di nudo che hanno ricevuto.