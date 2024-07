Echo Spot non ha più rivali interni: Echo Dot con Orologio non è più disponibile su Amazon

Prezzi più alti e meno scelta

La notizia non farà piacere a molti, se non altro dal punto di vista economico. Lanciato nel 2020 come rivisitazione del precedente Echo Dot di 3a generazione (quello piatto con base circolare), Echo Dot con Orologio ha visto un aggiornamento nel 2022 con nuovi sensori ma mantenendo l'aspetto discreto ed elegante.

Poi però nel 2023 è stato lanciato Echo Pop, uno speaker economico con un nuovo design, il cui difetto maggiore era la mancanza proprio di una variante con matrice LED per mostrare l'ora.

Ecco quindi che a luglio 2024, proprio in occasione del Prime Day, arriva Echo Spot, la versione di Echo Pop con orologio ma anche qualcosa di più. Dotato infatti di uno schermo LCD, è in grado non solo di mostrare l'ora, ma anche informazioni come il meteo e gestione dei dispositivi intelligenti.

Il problema? Il prezzo. Al netto dei frequenti sconti su Amazon, di base lo speaker costa 94,99 euro (54,99 durante il Prime Day), ben più dei 69,99 euro richiesti per Echo Dot con Orologio, e pericolosamente vicino all'Echo Show 5 di 3a generazione, che offre anche una webcam oltre che uno schermo più ampio.

Certo, non è uno speaker propriamente detto, quindi dipende da quello di cui avete bisogno, ma l'indirizzo di Amazon è chiaro, e agli utenti resta meno scelta. Inoltre Echo Dot con Orologio non era rivolto verso l'alto come Echo Spot, che è pensato soprattutto per l'uso sul comodino di fianco al letto, quindi chi lo usava su un mobile alto in camera da letto potrebbe non trovarsi altrettanto bene.

Amazon non ha spiegato i motivi di questa scelta, ma ha solo confermato che non verrà più prodotto. Purtroppo Echo Dot con Orologio non è neanche presente tra i prodotti Warehouse, quindi se proprio volete prenderne uno dovrete cercarlo nei negozi di terze parti.