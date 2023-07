Addio a una funzione storica di Google Maps, ma non ve ne accorgerete

Google Maps rappresenta uno dei punti di riferimento assoluto nel settore delle piattaforme di mappe e navigazione. Tutti voi almeno una volta nella vita l'avrete usato per cercare un posto o come raggiungerlo.

Nelle ultime ore è emersa online una curiosa novità che riguarda l'addio a una delle funzionalità storiche di Maps, sebbene il suo addio è avvenuto qualche settimana e pochi utenti se ne sono accorti.

Stiamo parlando della possibilità di condividere le indicazioni stradali generate con Maps sotto forma di messaggio SMS. Tale funzionalità prevedeva infatti la possibilità di condividere al proprio telefono le indicazioni stradali sotto forma testuale, in modo da accedervi da un dispositivo non dotato di connettività a internet oppure non dotato della possibilità di eseguire Google Maps.