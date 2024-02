Google Bard cambia nome e anche sostanza per sfidare ChatGPT sia su desktop che su mobile: scopriamo cosa c'è di nuovo in Italia!

Google Bard, il chatbot dell'azienda, da oggi diventa Gemini, con una mossa che non ha sorpreso nessuno. Del resto Bard era il punto d'ingresso per i modelli IA di Google, e Gemini è il più avanzato di questi modelli. Ma l'avvicendamento nel nome è forse la novità meno importante tra tutte quelle annunciate oggi da Google. Vediamo quindi cosa c'è di nuovo nel mondo dell'intelligenza artificiale, e cosa ci riguarda direttamente, perché purtroppo non tutto è disponibile anche in Italia.

Gemini Pro arriva per tutti

Il modello di Gemini è disponibile in tre versioni: quella base, la Pro e la Ultra, della quale parleremo a breve. Da oggi Gemini Pro è il modello usato di default in oltre 40 lingue, italiano incluso, e 230 paesi, in modo che sempre più persone possano accedervi e sperimentarne le capacità. Allo stesso modo è ora disponibile in Italia e italiano anche un'altra funzione molto importante, ovvero la verifica dei risultati. Cliccando sull'icona "G" in fondo a un risultato di Gemini verranno evidenziate parti del testo di risposta, in modo che cliccandoci sopra possiate vedere da quale fonte è stato preso quel contenuto, e magari visitarla per approfondire meglio. Purtroppo non è invece disponibile nel nostro paese la creazione di immagini, che rimane presente solo in inglese, ma non in Italia appunto. Speriamo che a breve venga rimosso anche questo limite. Potete provare il nuovo Gemini Pro su gemini.google.com a cui sarete reindirizzati anche provando a digitare il precedente bard.google.com.

Gemini Advanced invece costa...

Con il lancio su scala praticamente globale di Gemini Pro, Google ha svelato anche Gemini Advanced, basato sul modello linguistico Gemini Ultra, che come suggerisce il suo stesso nome è il più avanzato di tutti; e ovviamente non è gratis. Per accedere a Gemini Advanced potete abbonarvi a Google One con l'apposito piano, dal costo di 21,99€ al mese (i primi 2 mesi sono gratis), ma attenzione perché al momento è supportato solo l'inglese come lingua di input. Gemini Advanced è in grado di creare istruzioni passo passo, di portare avanti conversazioni, di programmare, di creare contenuti, analizzare i trend del momento e di fatto potenziare le capacità creative dei suoi utenti. È insomma lo stato dell'arte dei chatbot basati su IA generativa.

Gemini per Android e iPhone