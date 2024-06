Addio Google One VPN, benvenuta Pixel VPN

Come abbiamo anticipato un paio di mesi fa , Google sta per chiudere uno dei suoi servizi meno popolari ma anche meno pubblicizzati, la VPN di Google One .

Cosa cambia tra VPN di Google One e VPN di Google sui Pixel

La differenza più evidente tra VPN di Google One e VPN di Google sui Pixel è la disponibilità: la nuova VPN non è per tutti gli abbonati a Google One, ma solo per i proprietari dei recenti Pixel.

Ricordiamo che la VPN di Google One chiuderà i battenti tra qualche giorno, il 20 giugno 2024.

Questo aggiornamento dell'app porta principalmente la sostituzione della VPN di Google One, integrandola meglio nel sistema e non mostrando più nella barra di sistema l'icona persistente "1", ma solo quella della chiave.

Un'altra differenza è che andando in Impostazioni > Rete e Internet > VPN, troverete un nuovo nome per il servizio, che da VPN di Google One diventa VPN di Google.