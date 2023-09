Addio a un pezzo storico di Gmail

Gmail rappresenta ormai un punto di riferimento assoluto per milioni di utenti che devono accedere alla propria casella email su smartphone , PC e notebook . E proprio per Gmail sono in arrivo delle novità.

Tale versione è stata da sempre disponibile su Gmail, e offre la possibilità di accedere alla casella di posta tramite un'interfaccia molto semplice. Gmail in HTML di base ha il pregio di poter funzionare anche su dispositivi obsoleti, e su browser molto datati. Di contro, tale versione non include tutte le moderne opzioni e funzionalità di Gmail ma solo quelle di base.

La notizia consiste nel fatto che questa versione essenziale di Gmail scomparirà definitivamente a gennaio 2024.

Google ha esplicitato questa volontà nella sua pagina di supporto e sembra che non si torni più indietro.

Probabilmente sono in pochi coloro che si affidano a Gmail in versione HTML di base, ma tra questi non ci sono solo coloro che possiedono dispositivi molto datati e lenti. A valle dell'annuncio infatti alcuni utenti si sono lamentati online, sottolineando come Gmail in HTML di base sia utile anche per chi soffre di problemi alla vista, visto che offre strumenti di accessibilità che non si trovano nella versione standard di Gmail.