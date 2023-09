Addio iPhone mini, a chi mancherà?

E proprio mentre ammiriamo i nuovi modelli di iPhone 15 , che incredibilmente hanno visto un abbassamento del prezzo per il mercato italiano rispetto alla generazione dello scorso anno, constatiamo anche un doloroso addio per chi ama i telefoni compatti .

Abbiamo appena assistito al grande evento di Apple, quello in cui la casa di Cupertino ha presentato ufficialmente la nuova serie iPhone 15 , ma anche le novità per il settore smartwatch e true wireless .

In queste ore infatti diciamo ufficialmente addio ad iPhone mini. La versione compatta di iPhone infatti non è più in vendita sullo store ufficiale di Apple. Fino a qualche ora fa infatti era possibile acquistare iPhone 13 mini, l'ultimo modello compatto lanciato da iPhone. Questo ora è stato rimosso dallo store ufficiale, dove troviamo solo i nuovi iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 e iPhone SE 2022.

Arriviamo quindi al capolinea per gli iPhone mini, i dispositivi compatti che Apple ha lanciato per la prima volta nel 2020 con iPhone 12 mini.

Questo tipo di dispositivi non hanno riscosso un gran successo sul mercato, e questo sicuramente ha contribuito alla loro breve avventura sul mercato.

Attualmente potrebbe ancora essere possibile acquistare un iPhone 13 mini, magari da qualche rivenditore di terze parti che ha a disposizione ancora delle scorte. Poi per i compatti non vi resterà che guardare ai (pochi) modelli Android.