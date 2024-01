Addio Kindle Oasis: cosa comprare ora che il miglior ebook reader sta per sparire

Kindle Oasis è (stato) senza dubbio uno dei migliori ebook reader in assoluto: solido, comodo, con un display grande, un vero piacere da usare. Ma chiunque frequenti il mercato dei lettori di ebook sapeva che, prima o poi, Amazon avrebbe dovuto interrompere la vendita di questo modello: nonostante sia ancora un validissimo prodotto, l'ultima versione di Kindle Oasis è del 2019 e ha ancora la microUSB. E qui da noi in Europa non è neanche solo una questione di mercato, ma anche di leggi: dal 28 dicembre 2024, infatti, non sarà più possibile vendere dispositivi senza USB-C come connettore di ricarica. Il momento che tutti attendevamo, è quindi infine arrivato: la versione base di Kindle Oasis, quella da 8 GB, non è più disponibile su Amazon, e probabilmente non tornerà più. Al momento è ancora disponibile la versione da 32 GB (anche con connettività cellulare inclusa), ma è probabile che sia solo una questione di tempo prima che finiscano le scorte e anche questa variante venga rimossa dalla vendita. Se stavate pensando di comprare un Kindle Oasis abbiamo quindi brutte notizie per voi. D'altra parte, ci sono tanti altri ottimi ebook reader su cui potete ripiegare.

Se volete restare in ambiente Amazon Kindle, sia il Kindle base che il Paperwhite sono eccellenti modelli. Le ultime versioni dei due modelli sono, rispettivamente, del 2022 e del 2021: in entrambi i casi il display ha una densità di pixel di 300 PPI (massimo standard del settore, per leggere senza compromessi di risoluzione), in entrambi i casi la memoria è da 16 GB (più che abbondante) e in entrambi i casi c'è l'USB-C. Le differenze principali sono in termini di estetica (il Paperwhite è decisamente più bello, e ha uno schermo più grande) e di resistenza, perché Paperwhite è impermeabile e ha una scocca anti-urto.