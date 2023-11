Addio noiose mailing list: grossa novità in arrivo su Gmail per Android

Siamo ormai abituati a usare le app e i servizi Google quotidianamente, sia nella sfera lavorativa che in quella personale. E tra i servizi più popolari troviamo sicuramente Gmail , il noto client per le email di Google.

La novità della quale parliamo sarebbe in fase di sviluppo per l'app Gmail per dispositivi Android. Gli screenshot che trovate in basso riassumono ciò di cui stiamo per parlare: si tratta di un nuovo ed evidente pulsante per annullare l'iscrizione alle newsletter e mailing list direttamente da Gmail.

La nuova opzione è in fase di sviluppo e dovrebbe semplificare molto le operazioni per annullare l'iscrizione a mailing list, quelle che nella maggior parte dei casi hanno lo scopo di veicolare contenuti pubblicitari.

Spesso a queste mailing listi ci si iscrive in seguito all'accesso a piattaforme e store online che richiedono l'indirizzo email, anche in maniera inconsapevole.

Finora, l'annullamento dell'iscrizione a questo tipo di mailing list è stato possibile tramite il relativo pulsante incluso nel corpo dell'email e solitamente localizzato alla fine, magari con un font di piccole dimensioni. Con questo nuovo pulsante integrato nell'interfaccia di Gmail e ben visibile tutto sarà più facile.

Ribadiamo che la nuova opzione è ancora in fase di sviluppo, e dunque non ancora disponibile a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi non appena partirà la distribuzione da parte di Google.