A Google piace cambiare: presto diremo addio alla modalità alla guida di Maps

Google svolge un ruolo fondamentale anche nell'ambito dei servizi e delle app per dispositivi Android e iOS. Alcuni dei suoi servizi li usiamo quotidianamente per le operazioni più importanti, come Google Maps.

Parliamo di Google Maps perché nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su ciò che potremmo vedere in futuro nella popolare app di navigazione e mappe di Google.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto Google curare in particolar modo l'aspetto della navigazione stradale, probabilmente perché si tratta di un servizio diventato ormai essenziale per tutti gli utenti Android e non solo. Prima abbiamo visto arrivare la modalità di guida assistita, direttamente integrata in Android.

Tale modalità aveva l'obiettivo di rendere praticamente automatico l'utilizzo dell'interfaccia ottimizzata per la guida al posto di Android Auto, soprattutto per quei dispositivi dotati di display di dimensioni contenute.