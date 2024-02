Addio al modding su Fire TV: Amazon lo blocca nel nome della sicurezza

Nello specifico, l'aggiornamento introdotto da Amazon per Fire OS blocca la possibilità di eseguire comandi adb . Questo è particolarmente impattante per tanti sviluppatori che operano su Fire OS, ovvero per coloro che creano app che appunto sfruttano i comandi adb per svolgere diverse operazioni , come ad esempio svuotare la cache associata alle app installate.

Il blocco dei comandi adb però blocca anche il modding. Questo perché gli sviluppatori che propongono contenuti che rientrano nel modding sfruttano i comandi adb per rilevare operazioni effettuate dall'utente sull'interfaccia, come le porzioni di schermo selezionate o la pressione di pulsanti del telecomando.

Bloccare i comandi adb locali quindi blocca tutte i contenuti di modding, o almeno la loro stragrande maggioranza. Amazon ha riferito di aver introdotto l'aggiornamento, tra l'altro senza alcun avviso per gli sviluppatori, nel nome della sicurezza.

La possibilità di eseguire i comandi adb effettivamente espone il dispositivo a operazioni teoricamente pericolose. Però è anche vero che prima di stabilire una connessione adb è necessario passare almeno un paio di livelli di sicurezza, in cui l'utente deve di fatto confermare la volontà di eseguire comandi adb.

E allora si può ipotizzare che tra gli interessi di Amazon nel bloccare i comandi adb su Fire TV vi sia anche il suo profitto. Le operazioni di modding su Fire TV infatti possono ancora bypassare l'interfaccia utente stock di Fire OS, la quale include contenuti pubblicitari che generano per Amazon introiti. Bypassare tale interfaccia potrebbe tradursi in una perdita economica per Amazon.

Sicuramente sarebbe legittimo effettuare un'operazione del genere da parte di Amazon. Ribadiamo che non abbiamo conferma di questo, ufficialmente Amazon ha introdotto l'aggiornamento descritto per incrementare la sicurezza su Fire OS.

I dispositivi interessanti dal cambiamento della politica sui comandi adb riguarda la versione 7.6.6.9 di Fire TV per dispositivi Fire OS 7, come Fire TV Stick e Fire TV Cube, e la versione 8.1.0.3 per dispositivi Fire OS 8, come Fire TV Stick 4K e Fire Stick TV 4K Max.