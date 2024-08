Addio al Pannello di controllo di Windows: forse ci siamo davvero

Microsoft ci ha abituati a un costante supporto software per il suo Windows , il sistema operativo che da decenni anima PC e notebook in tutto il mondo. E all'orizzonte c'è una novità importante: presto dovremo dire addio al Pannello di controllo di Windows , sembra che il colosso di Redmond stavolta si sia deciso.

Perché diremo addio al Pannello di controllo di Windows

Come abbiamo menzionato sopra, sono anni che si parla di un possibile addio al Pannello di controllo di Windows. Lo storico strumento di Windows per la gestione di tutti gli aspetti del sistema, che contiene tantissime opzioni, dovrebbe essere rimpiazzato dall'app Impostazioni.

Finora si è parlato del possibile addio al Pannello di controllo sempre in termini di rumor o riferimenti sparsi nel codice di Windows. A partire da Windows 8 abbiamo visto debuttare l'app Impostazioni, uno strumento sicuramente più moderno e accessibile del Pannello di controllo ma che non ha mai incluso davvero tutte le opzioni che troviamo nel Pannello.

Nelle ultime ore però sembra essere arrivata la svolta sulla vicenda. Microsoft ha infatti pubblicato un documento ufficiale in cui spiega come sarà possibile gestire le opzioni di Windows da parte degli utenti. E cita esplicitamente che "il Pannello di controllo sta per essere abbandonato a favore dell'app Impostazioni".

Ipotizziamo quindi che l'app Impostazioni sta finalmente per compiersi definitivamente. Ovvero, dovrebbe ricevere davvero tutte le funzioni che ha il Pannello di controllo, con quest'ultimo che dovrebbe conoscere il suo tramonto definitivo.

L'app Impostazioni d'altronde dovrebbe essere nata proprio per costituire un'alternativa moderna e accessibile del Pannello di controllo, coerente anche a livello grafico allo stile attuale di Windows.

Microsoft descrive chiaramente che "molte delle funzioni del Pannello di controllo sono in fase di migrazione verso l'app Impostazioni". E allora è ipotizzabile anche che non proprio tutte le funzioni del Pannello le troveremo nell'app Impostazioni, e che magari quelle più avanzate, e di conseguenza meno usate, non saranno più a disposizione degli utenti Windows.

Chiaramente è presto per trarre conclusioni. Si tratta del primo documento di supporto in cui Microsoft esplicita chiaramente cosa vuole fare con il Pannello di controllo. Rimane da capire bene cosa invece intende fare con il successore designato, ovvero l'app Impostazioni. Non sono state indicate delle tempistiche per questo addio al Pannello di controllo, torneremo ad aggiornarvi non appena Microsoft annuncerà ulteriori dettagli in merito.