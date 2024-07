Addio alla ricarica wireless inversa su Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, per una buona causa

La novità della quale parliamo è in realtà negativa , visto che si tratta di una funzione rimossa da parte di Samsung. La ricarica wireless inversa, quella che permette di ricaricare lo smartwatch appoggiandolo al proprio telefono, è stata infatti rimossa sui nuovi Galaxy Watch 7 e Watch Ultra.

Perché hanno rimosso la ricarica inversa da Galaxy Watch 7?

Sin dai primissimi modelli di smartwatch Samsung, addirittura dai modelli che arrivarono sul mercato con la serie Gear, l'azienda ha rilasciato la funzionalità per ricaricare senza fili lo smartwatch tramite il proprio smartphone. Bastava semplicemente appoggiare lo smartwatch sul retro del telefono. La ricarica avveniva in maniera wireless, a patto che anche lo smartphone supportasse tale funzionalità.

Con il lancio dei nuovi Galaxy Watch 7 e Watch Ultra questa funzionalità è scomparsa, come confermato anche dalla pagina di supporto ufficiale presente sul sito Samsung. Si tratta di una rimozione che potrebbe rivelarsi scomoda agli utenti che contavano di sfruttarla per non rimanere a piedi durante la giornata di utilizzo del proprio smartwatch.

Però c'è una valida ragione dietro alla rimozione. Samsung ha infatti spiegato di essere stata costretta a rimuovere tale funzionalità di ricarica inversa in seguito alla necessità di modificare il vetro che riveste la parte posteriore del quadrante dei suoi nuovi smartwatch.

Questa parte infatti è stata modificata, implicando l'aumento della distanza tra la bobina di ricarica, necessaria appunto alla ricarica wireless, e il modulo che si attacca al dispositivo che fornisce l'energia per la ricarica wireless. Questo significa che non sarà possibile ricaricare senza fili i Galaxy Watch 7 e Watch Ultra con il proprio smartphone.

Per lo stesso motivo, i caricabatterie dei Galaxy Watch precedenti non funzioneranno con i nuovi Watch 7 e Watch Ultra. Insomma, i nuovi smartwatch di Samsung si ricaricheranno esclusivamente con i caricabatterie che hanno in dotazione.

La modifica menzionata da Samsung è stata effettuata per integrare correttamente i nuovi sensori utili al monitoraggio dei parametri di salute. Insomma, una motivazione valida che forse farà mandare giù il boccone amaro a tutti coloro che acquisteranno i nuovi smartwatch di Samsung. Oltre alla scomodità di non poter usare la ricarica wireless inversa, notiamo anche un passo indietro di Samsung sul fronte della standardizzazione dei dispositivi di ricarica.