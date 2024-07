Addio al sideload sui Samsung Galaxy, ma c'è ancora una scappatoia

Il sideload è stato da sempre uno dei punti più solidi dell'esperienza con Android, sinonimo di libertà e personalizzazione per coloro che hanno uno smartphone Android . Peccato che Samsung abbia in mente un blocco del sideload per i suoi Galaxy .

Cosa significa il blocco del sideload sui Galaxy di Samsung

Non è la prima volta che si parla di blocco del sideload sui Galaxy di casa Samsung. Con le recenti versioni della One UI, la personalizzazione software che Samsung ha sviluppato su Android, è arrivata una funzionalità chiamata Auto Blocker, la quale ha proprio l'obiettivo di bloccare il sideload delle app.

Per sideload delle app, per chi non avesse chiaro il concetto, si intende la possibilità di installare app manualmente, ovvero a partire dal file apk scaricato in locale. Si tratta quindi dell'installazione di app che non avviene tramite il Play Store o app store certificati, come può essere il Galaxy Store di Samsung.

La pratica del sideload, come abbiamo menzionato sopra, è da sempre stata sinonimo di libertà e personalizzazione perché permette di installare app non presenti su store certificati ma che offrono funzionalità uniche, come possono essere le app open source. Di contro, la pratica del sideload può essere anche rischiosa perché sulle app installate non vengono effettuati i controlli di sicurezza che troviamo implementati negli store certificati, come il Play Store.

La novità delle ultime ore consiste nel fatto che Samsung ha reso attiva di default la funzione Auto Blocker su tutti i Galaxy aggiornati alla One UI 6.1.1. Si tratta della versione che troviamo sui nuovissimi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Flip 6. E che verosimilmente arriverà prossimamente su Galaxy S24 e non solo.

Il fatto che Auto Blocker sia attiva di default impedisce l'installazione manuale delle app. Questo si traduce in un messaggio di errore quando si tenta di effettuare il sideload, senza la possibilità di concedere il permesso esplicito all'installazione come invece avveniva in precedenza.

Ma per fortuna è ancora possibile aggirare il blocco.