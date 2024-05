Addio Tizen: Samsung fissa la data per i saluti

Tizen è un software che ha caratterizzato da sempre gli indossabili di Samsung, fino al rilascio sul mercato di Galaxy Watch 3. Successivamente alla partnership con Google, Tizen è stato messo da parte da Samsung, in favore di Wear OS appunto. E ora sembra giunto il momento per dirgli addio.

Samsung avrebbe infatti iniziato ad avvertire i suoi utenti in merito allo stop dei servizi degli smartwatch Tizen a partire dal 30 settembre 2025. Questo significa non che Tizen smetterà di funzionare ma che non sarà più possibile installare nuovi contenuti, come ad esempio le watchface, sui dispositivi con Tizen.