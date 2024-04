Indovina indovinello, Google ci dà la colpa se un altro suo servizio finisce al cimitero

La VPN di Google One chiuderà i battenti nel 2024. Per chi non la conoscesse, si tratta di un servizio riservato agli abbonati, presente sia nell'app Android che in quella per iPhone (oltre che tramite il client per Mac e Windows), che consente con un semplice clic di navigare appunto tramite una VPN. Lo scopo principale era quello di aumentare la privacy degli utenti, piuttosto che di competere con i colossi del settore.

I servizi offerti dalla VPN di Google One non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli delle più blasonate VPN, e forse anche per questo non ha avuto successo. L'azienda di Mountain View ha infatti confermato che la ragione dietro la sua chiusura è proprio lo scarso utilizzo da parte dei suoi clienti.

VPN di Google One sarà quindi rimossa nei prossimi mesi, sebbene per ora non ci sia una data precisa, e gli utenti saranno indirizzati verso servizi analoghi di terze parti (anche in questo caso non abbiamo ancora indicazioni in merito).

