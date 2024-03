Adobe e il suo doppiaggio magico con IA: ecco un'anteprima

Siamo ormai nell'era dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, con tantissimi servizi che ormai sono accessibili per tutti in maniera semplice. Adobe è tra le aziende che lavora anche in questo settore, e ha appena fornito un'anteprima di un interessante strumento per il doppiaggio.

Adobe ha infatti annunciato quella che ha chiamato Dubbing e Lip Sync. Si tratta di una funzionalità basata in maniera consistente sui modelli di intelligenza artificiale dell'azienda, e che ha lo scopo di realizzare doppiaggi sui contenuti video a partire dal file audio con il vocale espresso.