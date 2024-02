Adobe porta l'intelligenza artificiale generativa di Firefly e Lightroom su Vision Pro

Apple Vision Pro è sicuramente il dispositivo più discusso delle ultime settimane. Il primo visore di Cupertino, infatti, ha conquistato l'attenzione dei media internazionali nonché degli utenti statunitensi che sono riusciti ad acquistarlo. Inoltre, l'apparecchio beneficerà di un crescente supporto software, così come dimostrato dalla scelta di Adobe, che ha annunciato la compatibilità della funzionalità text-to-image di Adobe Firefly.

In pratica, grazie ad una soluzione creata proprio per visionOS, gli utenti potranno generare e visualizzare gli artwork su display grandi e di qualità. Inoltre, Adobe renderà possibile disporre immagini in tutti i tipi di contesti: sarà sufficiente trascinare le foto fuori dalla finestra principale dell'applicazione per posizionarle su pareti, scrivanie e spazi. Tra l'altro, in futuro, sarà possibile generare viste panoramiche immersive, ambienti a 360 gradi e altro ancora.