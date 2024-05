Windows on ARM è già sulla buona strada: arriva l'annuncio che tutti aspettavano

Dopo la presentazione dei nuovi PC Copilot+ e delle funzionalità IA dedicate , sempre più sviluppatori stanno garantendo il supporto nativo delle loro app, e ora un pezzo da novanta come Adbobe ha annunciato l'arrivo a breve di due strumenti fondamentali per il successo della nuova piattaforma: Premiere Pro e Illustrator (sapete quali sono le migliori app per montare i video ?).

Adobe è finalmente convinta del progetto ARM: ecco le app native

Ad Adobe il nuovo indirizzo di Windows on ARM piace, e a seguito della presentazione di Microsoft ha confermato l'arrivo delle versioni native dei suoi programmi per la piattaforma.

Stando alle dichiarazioni di Adobe durante l'evento (riportate da XDA Developers), per "questa estate" si intende da qui a un mese. Quindi a giugno, quando saranno disponibili i primi PC Copilot+ (che ricordiamo verranno lanciati il 18 giugno).

Microsoft ha inoltre dichiarato che continuerà a collaborare con Adobe "per ottimizzare l'intelligenza artificiale in queste app per la NPU. I clienti Adobe Creative Cloud potranno beneficiare di tutti i vantaggi prestazionali dei PC Copilot+ per esprimere la propria creatività più velocemente che mai".

Ma Adobe non è l'unico sviluppatore a investire in questa novità, che consentirà ai PC di migliorare l'autonomia e avviarsi più velocemente. Anche Google con Chrome, Opera, Vivaldi, Spotify, Zoom, Slack, Blender e Davinci Resolve hanno già lanciato le versioni native delle loro app. Sembra che la rivoluzione sia iniziata.