Adobe lancia Photoshop online: ci sono anche gli strumenti di intelligenza artificiale

Dopo quasi due anni di versione beta, Adobe ha lanciato la versione definitiva di Photoshop per il Web. Si tratta di un'edizione online e semplificata del celebre software, che comunque include strumenti popolari come Generative Fill e Generative Expand, recentemente implementati nella versione desktop. In particolare, sono funzioni basate sul modello di intelligenza artificiale generativa Firefly di Adobe e consentono agli utenti di aggiungere, rimuovere o espandere rapidamente un'immagine utilizzando descrizioni basate su testo in oltre 100 lingue, il tutto rispettando le condizioni di illuminazione e la prospettiva dell'immagine originale.

Questa versione per il Web, che ovviamente include anche altri classici strumenti del programma, è caratterizzata da un layout riprogettato che offre ai nuovi utenti di Photoshop un'esperienza utente più "snella". Ad esempio, è presente la Barra delle attività contestuale, che suggerisce i passaggi più rilevanti da eseguire nel flusso di lavoro, oppure gli strumenti che condividono flussi di lavoro simili, come quelli utilizzati per selezionare oggetti e ritoccare immagini, sono nominati e raggruppati insieme sulla barra degli strumenti per rendere più semplice la navigazione nel software.

Inoltre, Adobe ha spiegato che funzionalità come lo strumento patch, lo strumento penna, il supporto degli oggetti intelligenti, il lazo poligonale e altro ancora verranno aggiunte "presto".