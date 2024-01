Premiere Pro è sempre più auto-magico: audio professionale in pochi clic, grazie all'IA

Sound creates meaning, and adds impact to film and video - it has the power to help tell a story, and move us in ways visuals alone cannot. We're proud to empower filmmakers with new workflows that make editing audio more intuitive, so whether they're new to audio or experienced pros, Premiere Pro makes it faster and easier to find the perfect tool.

Il suono crea significato e aggiunge impatto a film e video - ha il potere di aiutare a raccontare una storia e di emozionarci in modi che le sole immagini non possono fare. Siamo orgogliosi di potenziare i filmmaker con nuovi flussi di lavoro che rendono l'editing audio più intuitivo, quindi, che siano alle prime armi con l'audio o professionisti del settore, Premiere Pro rende più facile e veloce trovare lo strumento perfetto.