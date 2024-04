Adobe Premiere Pro creerà video con l'IA: ecco cosa può fare

L'IA passa ai video, e con Adobe Premiere Pro si avrà a disposizione una suite completa di strumenti, come aggiungere o rimuovere di oggetti, estendere e perfino creare clip: scopriamo le nuove funzioni

Sora di OpenaI ha aperto il vaso di pandora per quanto riguarda la generazione di video da parte dell'IA (ecco come funziona), e ora anche Adobe sta per portare questo tipo di strumenti su Premiere Pro. La suite di editing video sfrutta infatti il proprio modello Firefly, oltre a quelli di terze parti come Sora e anche RunwayML, per rimuovere o aggiungere oggetti, estendere la durata delle clip e anche di crearne completamente di nuove a partire da un prompt. Ecco come funziona.

Aggiunta o rimozione di oggetti

In un video condiviso su YouTube, Adobe mostra le potenzialità di Premiere Pro grazie all'IA generativa. Cominciamo dall'aggiunta o rimozione di oggetti, che si avvalgono del modello proprietario Firefly (lo stesso usato per la generazione di immagini). Aggiunta di oggetti Se volete aggiungere un oggetto, non dovrete fare altro che selezionare un'area e selezionare lo strumento Aggiungi oggetto. A questo punto, selezionando il modello Adobe Firefly (non si sa se saranno disponibili altri modelli) si potrà inserire un prompt per descriverne uno nuovo.

Rimozione di oggetti Allo stesso modo, la funzione "Smart masking" alimentata da Adobe Firefly consente di rimuovere oggetti in maniera generativa, per esempio immagini protette da copyright o che non vi piacciono. I due strumenti insieme consentono persino di sostituire gli oggetti in un video, come un orologio al polso di un personaggio. Queste funzioni sono non-distruttive, quindi potete tornare sempre al filmato originale.

Estensione di clip generativa

L'estensione generativa è utile se si vuole tenere una particolare inquadratura più a lungo di quanto si ha a disposizione nel filmato originale. Anche in questo caso, si può usare Adobe Firefly per estendere quella clip in un modo che sembri naturale, piuttosto che avere solo un fotogramma fermo per due secondi. Non solo, ma in questo caso Adobe Premiere Pro consentirà di utilizzare anche modelli AI di terze parti, come Pika.

Creazione di clip da testo

Infine, grazie a strumenti di terze parti come Sora AI e RunwayML, si può semplicemente generare clip video completamente nuovi. Adobe si riferisce a questa funzione come b-roll generativo. L'idea è di usarlo per lo sfondo di una scena o per avere un'illustrazione generica di qualcosa. Basta scegliere dove aggiungere il video, scegliere il modello, inserire il prompt di testo per il tipo di video che si vuole creare e scegliere tra le opzioni disponibili. A questo punto Premiere Pro genererà il filmato e lo aggiungerà.

