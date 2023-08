L'iniziativa di AGCM nei confronti di Google ha funzionato: sarà più semplice trasferire i dati

Si è concluso con successo l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di Google. La società, infatti, ha assunto degli impegni per semplificare la portabilità dei dati degli utenti, tra cui l'opzione di trasferirli rapidamente verso un altro servizio. L'istruttoria era stata aperta dall'AGCM dopo la richiesta di Hoda, una startup italiana che gestisce il servizio Weople, che permette agli utenti di custodire ed eventualmente monetizzare i propri dati nel rispetto del GDRP europeo. Tuttavia, per completare questa operazione, il servizio deve guadagnare l'accesso a tutti i dati dell'utente tramite i suoi vari servizi.

In particolare, Google ha presentato ad AGCM tre impegni. I primi due presentano delle integrazioni a Takeout che consentiranno una più facile esportazione dei dati verso operatori terzi. A questo proposito, ricordiamo che Takeout è un servizio tramite il quale è possibile scaricare una copia dei dati contenuti nell'account Workspace. Il terzo impegno, invece, introdurrà una nuova soluzione al fine di

"consentire la portabilità diretta dei dati da un servizio all'altro" per gli operatori terzi autorizzati, in particolare per quanto riguarda i dati generati dall'attività degli utenti sul motore di ricerca online di Google e sulla piattaforma YouTube.