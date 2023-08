Age of Empires III è gratuito su Steam! Nuova versione free-to-play con contenuti a rotazione

Se amate i videogiochi strategici in tempo reale, sarete sicuramente fan della saga Age of Empires, e World's Edge ha una sorpresa per voi.

Su Steam (sapete come creare un account?), infatti, il terzo capitolo del popolare RTS, Age of Empires III: Definitive Edition, è ora disponibile in una speciale edizione gratuita.

Questa versione ovviamente non è completa, e rispetto alla versione base da 19,90 euro vi offre l'accesso alla campagna Blood, Ice and Steel, con tre civiltà in cui giocare che verranno ruotate ogni due settimane. Nondimeno, potrete non solo giocare da soli, ma anche accedere alla modalità multiplayer per sfidare altri utenti di questa versione (non potrete però giocare nelle partite classificate e contro coloro che hanno comprato la versione a pagamento).