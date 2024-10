Age of Empires Mobile disponibile gratis su Android e iOS, ma aspettate a gioire...

Non vi aspettate un Clash of Clans insomma, ma siamo comunque dalle parti di un Forge of Empires o di un Rise of Kingdoms .

Sviluppato da TiMi Studios (Tencent) in collaborazione con World's Edge (Xbox Game Studios), il gioco mira a portare l'esperienza di Age of Empires su schermi touch, mantenendo intatti gli elementi chiave che hanno reso famosa la serie. O almeno ci prova.

Age of Empires Mobile è la nuova iterazione della celebre serie di giochi di strategia in tempo reale, progettata specificamente per dispositivi mobili iOS (e iPadOS) e Android .

Il trailer

Il filmato di presentazione non è del tutto cinematica. C'è qualche frangente di gioco, dai quali si notano una parte gestionale che incrocia elementi tipici di Age of Empires a quelli di altri strategici per smartphone, a momenti di battaglia.

Durante queste ultime controlleremo un massimo di 5 unità composte a loro volta da più soldati (e simili). Non vi aspettate insomma un vero e proprio Age of Empires tascabile.

Non che il publisher o le software house coinvolte non abbiano esperienza nel settore, ma per forza di cose uno strategico da giocare su smartphone non può raggiungere la completezza o la stratificazione di un gioco per PC.