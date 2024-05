Nuova carrellata di aggiornamenti Apple: arriva iOS 17.5, macOS 14.5 e non solo

Le novità software da Apple

Nelle ultime ore la casa di Cupertino ha rilasciato iOS 17.5 e iPadOS 17.5, i due sistemi operativi per iPhone e iPad. Andiamo a vedere le novità introdotte:

Possibilità di scaricare le app dai siti web per sviluppatori (novità riservata agli utenti residenti in Unione Europea).

Modalità offline di Apple News+.

Il nuovo gioco Quartiles disponibile in Apple News+.

Nuova consultazione delle statistiche per i giochi inclusi in Apple News+.

Notifiche di tracciamento dai tracker Bluetooth estranei, indipendentemente dal sistema operativo al quale è accoppiato.

Arriva poi macOS 14.5, con novità analoghe a quelle che abbiamo appena visto per iOS e iPadOS:

Il nuovo gioco Quartiles disponibile in Apple News+.

Nuova consultazione delle statistiche per i giochi inclusi in Apple News+.

Per Apple Watch arriva watchOS 10.5.

Ci sono novità rivolte soprattutto all'aspetto della personalizzazione:

Arriva la nuova watchface Pride Radiance, introdotta in onore della comunità LGBTQ+.

Bugfix minori e ottimizzazioni generali.

Infine, arriva anche tvOS 17.5. Si tratta di un aggiornamento di minore rilevanza:

Bugfix minori e ottimizzazioni generali.

Rollout

Gli aggiornamenti che abbiamo appena descritto sono attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti gli utenti con iPhone, iPad, Mac e MacBook, Apple Watch e Apple TV a livello globale. Entro i prossimi giorni il rollout dovrebbe completarsi.