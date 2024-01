Correte ad aggiornare i vostri dispositivi Apple: arriva la protezione contro i furti per iPhone

Nella serata di ieri Apple ha aggiornato tutti i suoi dispositivi: iOS, iPadOS, tvOS e HomePod alla versione 17.3, watchOS a 10.3 e macOS a 14.3 (se non sapete come aggiornare Apple Watch, date un'occhiata alla nostra guida dedicata!). Tra le novità spicca la nuova funzione di iOS Protezione del dispositivo rubato, che aggiunge un livello di sicurezza quando il dispositivo è lontano dalle posizioni conosciute, oltre a un nuovo sfondo Fiori dell'unità, che su Apple Watch si presenta sotto forma di quadrante.

iOS e iPadOS 17.3: ora ancora più sicuri contro i furti

iPhone e iPad si aggiornano alla versione iOS 17.3, che come abbiamo anticipato porta la nuova Protezione del dispositivo rubato all'iPhone. Questa funzione limita l'accesso alle informazioni private nel caso in cui qualcuno si appropri del vostro iPhone e in qualche modo conosca anche il codice di accesso. Se attivata, richiede l'autenticazione biometrica per accedere alle password, disattivare la modalità smarrito, effettuare acquisti in Safari e altro ancora.

L'aggiornamento include anche la creazione di playlist collaborative di Apple Music con amici e familiari, il nuovo sfondo Fiori dell'unità e il supporto per AirPlay su alcuni televisori delle camere d'albergo, in modo da poter proiettare i contenuti sul telefono anche quando si viaggia. Ma Apple non si scorda dei vecchi dispositivi, e ha anche rilasciato iOS 15.8.1 e iOS 16.7.5 per coloro che eseguono versioni precedenti di iOS, ovviamente senza introdurre nuove funzioni ma per le patch di sicurezza. Vi ricordiamo che per aggiornare iPhone e iPad potete andare nelle impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio, poi toccate Generali e selezionate Aggiornamento software. Per ogni dubbio, qui trovate la nostra guida dedicata.

Ecco le note di rilascio: Protezione del dispositivo rubato La protezione del dispositivo rubato aumenta la sicurezza di iPhone e ID Apple richiedendo Face ID o Touch ID senza fallback di codice di accesso per eseguire determinate azioni Il ritardo di sicurezza richiede Face ID o Touch ID, un'ora di attesa e quindi un'ulteriore autenticazione biometrica riuscita prima di poter eseguire operazioni sensibili come la modifica del codice di accesso del dispositivo o la password dell'ID Apple

Schermata di blocco Il nuovo sfondo Fiori dell'unità onora la storia e la cultura nera per celebrare il Black History Month

Musica Collaborare alle playlist ti consente di invitare gli amici a unirsi alla tua playlist e tutti possono aggiungere, riordinare e rimuovere brani Le reazioni Emoji possono essere aggiunte a qualsiasi traccia in una playlist collaborativa

Questo aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti : Il supporto dell'hotel AirPlay ti consente di trasmettere contenuti direttamente alla TV nella tua camera in hotel selezionati AppleCare e Garanzia in Impostazioni mostra la tua copertura per tutti i dispositivi connessi con il tuo ID Apple Ottimizzazioni di rilevamento dei crash (tutti i modelli di iPhone 14 e iPhone 15)

:

Apple Watch 10.3: arriva il nuovo quadrante

La scorsa settimana Apple ha lanciato la sua nuova collezione Black Unity 2024 per l'Apple Watch, che include un nuovo cinturino e un nuovo quadrante Fiori dell'unità, che ora con watchOS 10.3 arriva su tutti gli orologi abilitati dell'azienda. Apple afferma che il nuovo design rappresenta il panafricanismo e simboleggia l'armonia di più generazioni che lavorano insieme per affrontare le ingiustizie. Il quadrante Fiori dell'unità è un nuovo quadrante analogico impreziosito da fiori astratti.

Gli utenti possono scegliere tra un singolo fiore o una fioritura completa, e con lo schermo non in uso si vedono solo i contorni, mentre se sollevate il polso i fiori si riempiono di colore. Oltre al nuovo quadrante, watchOS 10.3 riceve anche correzioni di bug, patch di sicurezza e una stabilità complessiva migliorata, ma non ci sono altre nuove funzionalità. Potete installare watchOS 10.3 se avete un Apple Watch compatibile (da Apple Watch 4 in poi) tramite l'app Watch da iPhone, toccando Generali e Aggiornamento software, o andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software direttamente dal loro Apple Watch. Per ogni dettaglio, vi rimandiamo alla nostra guida su come aggiornare Apple Watch.

macOS Sonoma 14.3: arriva la playlist condivisa

Anche i Mac partecipano alla tornata di aggiornamenti con il nuovo macOS Sonoma 14.3, il terzo importante aggiornamento del sistema operativo macOS Sonoma uscito lo scorso settembre e che arriva oltre un mese dopo il rilascio di macOS Sonoma 14.2 macOS Sonoma 14.3 porta le playlist collaborative in Apple Music, in modo che gli abbonati alla piattaforma di streaming possano creare playlist con amici e familiari, oltre a una nuova sezione AppleCare e garanzia che mostra la copertura per tutti i dispositivi connessi con un ID Apple. porta lein Apple Music, in modo che gli abbonati alla piattaforma di streaming possano creare playlist con amici e familiari, oltre a una nuova sezionee garanzia che mostra la copertura per tutti i dispositivi connessi con un ID Apple. Apple ha anche rilasciato macOS 13.6.4 per chi è fermo a macOS Ventura e macOS 12.7.3 per i Mac più vecchi con macOS Monterey, contenenti patch di sicurezza e correzioni importanti. L'aggiornamento macOS Sonoma 14.3 può essere scaricato su tutti i Mac idonei cliccando in alto a sinistra sul menu Apple, selezionate Impostazioni di sistema, poi a sinistra cliccate su Generali e selezionate Aggiornamento software. Qui potete trovare la guida approfondita su come aggiornare il Mac.

Ecco le note di rilascio complete per macOS Sonoma 14.3: macOS Sonoma 14.3 introduce miglioramenti a Apple Music, oltre ad altre funzionalità, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo Mac. Collaborare alle playlist in Apple Music ti consente di invitare gli amici a unirsi alla tua playlist e tutti possono aggiungere, riordinare e rimuovere brani

alle playlist in Apple Music ti consente di invitare gli amici a unirsi alla tua playlist e tutti possono aggiungere, riordinare e rimuovere brani Le reazioni Emoji possono essere aggiunte a qualsiasi traccia in una playlist collaborativa in Apple Music

possono essere aggiunte a qualsiasi traccia in una playlist collaborativa in Apple Music AppleCare e garanzia in Impostazioni mostra la tua copertura per tutti i dispositivi connessi con il tuo ID Apple

tvOS e HomePod si aggiornano alla versione 17.3