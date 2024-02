Valanga di aggiornamenti per i Pixel e Pixel Watch: arrivano le patch di febbraio e tanti fix

Stiamo parlando delle patch di sicurezza di febbraio 2024 , le quali arrivano tramite un aggiornamento su base Android 14 in versione stabile. Per quanto riguarda i Pixel, si tratta della build identificata dal codice UQ1A.240205 . Questa include le patch di sicurezza Android aggiornate a febbraio 2024, ma anche diversi fix per gli smartphone di Google.

Puntuale come sempre Google rilascia i nuovi aggiornamenti software per i suoi Pixel, tra i migliori smartphone del momento , e Pixel Watch, gli smartwatch con Wear OS da ormai un paio d'anni popolano il mercato.

Tra i fix più rilevanti, troviamo la risoluzione di alcuni problemi alla visualizzazione del display in determinate condizioni, così come sono stati risolti alcuni problemi alla connettività Wi-Fi e alla stabilità con le app di terze parti. Oltre a questo, per la serie Pixel 8 arrivano anche dei miglioramenti alle performance fotografiche.

Allo stesso, anche Pixel Watch e Pixel Watch 2 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software.

Si tratta della build TWD9.240205.001, basata su Wear OS 4, e che include le patch di sicurezza Android aggiornate al 5 febbraio 2024.

Per tutti i dispositivi menzionati sopra, ovvero per i Pixel 5a e successivi e per Pixel Watch e successivi, l'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. L'update arriverà solo sui Pixel che hanno la versione stabile di Android 14 (ecco invece come entrare nel programma beta di Android).

Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA e le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con file OTA):