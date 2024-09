iOS / iPadOS 18, watchOS 11 e macOS 15. Oggi è il giorno degli aggiornamenti Apple: le novità e cosa fare

Scopriamo quali sono le novità e come aggiornare , perché anche se la funzione più attesa, Apple Intelligence , per il momento non sarà disponibile da noi (ma c'è un modo per installarla ), questo è "il più grande aggiornamento di sempre"!

Aggiornamento a iOS 18: dispositivi compatibili, novità e come aggiornare

Partiamo da iOS 18, l'aggiornamento che interesserà la maggior parte delle persone: ecco cosa aspettarsi e cosa fare.

Dispositivi compatibili

iOS 18 è compatibile con tutti gli iPhone a partire da iPhone XR:

iPhone SE (2° e 3° generazione)

iPhone XR

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Le novità

Numerose sono le novità di iOS 18.

Per una panoramica completa, ti rimandiamo alla nostra pagina dedicata, mentre qui potrete vedere le funzioni che arriveranno sul vostro iPhone (non sono disponibili per tutti).

Brevemente, iOS 18 porta la nuova schermata iniziale personalizzabile, per posizionare le icone dell'app ovunque sulla griglia della schermata Home e nuove opzioni di personalizzazione per colorare le icone.

Anche il Centro di controllo è più personalizzabile, e potete riorganizzare e ridimensionare i controlli su più pagine.

Per quanto riguarda le app, Messaggi ora consente di utilizzare qualsiasi emoji come reazione, effetti per i testi, opzioni di formattazione come grassetto e sottolineato, la possibilità di programmare i messaggi da inviare, e il supporto RCS.

Foto è completamente nuova, e ora si possono bloccare le app con Face ID per una maggiore privacy. C'è la nuova app Password, per accedere al portachiavi senza passare dalle impostazioni, mentre Safari include la nuova opzione in "stile Thanos", oltre ad altre novità.

Infine, non possiamo non nominare la Modalità di gioco, che "riduce al minimo l'attività in background, garantendo frame rate sempre elevati, per ore e ore di divertimento ininterrotto" durante il gioco, "riduce drasticamente" la latenza audio con AirPods e rende i controller di gioco wireless "incredibilmente reattivi".

Come aggiornare

Aggiornare il vostro iPhone è semplicissimo. Potete seguire la nostra guida dedicata, ma brevemente non dovete fare altro che assicurarvi di avere il telefono carico, con almeno il 50% di batteria (o il 20% ma deve essere connesso alla rete elettrica), e preferibilmente connesso a una rete Wi-Fi stabile (gli iPhone con rete cellulare 5G possono scaricarlo anche utilizzando i dati, ma dovete abilitare la funzione Consenti più dati su rete 5G nelle Impostazioni).

Adesso andate nelle Impostazioni, toccate Generali e selezionate Aggiornamento Software, poi toccate Scarica e installa. Se eravate sulla beta, toccate Aggiornamenti beta e poi No.

Per chi vuole aspettare, è possibile restare su iOS 17 continuando a ricevere patch di sicurezza, ma non sappiamo per quanto tempo (immaginiamo per qualche mese).