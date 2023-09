Aggiornate i vostri dispositivi Apple: corrette due vulnerabilità importanti

Nella serata di ieri sono stati infatti rilasciati gli aggiornamenti iOS 16.6.1 , iPadOS 16.6.1 , macOS 13.5.2 e watchOS 9.6.2 , che contengono importanti correzioni di vulnerabilità già attivamente sfruttate (ecco come aggiornare macOS ). Andiamo a scoprirli tutti.

Nell'attesa di iOS 17 (avete letto la nostra recensione ?) e macOS Sonoma, tutti si aspettavano iOS 16.7 come ultimo aggiornamento per gli iPhone e invece Apple sorprende tutti con un aggiornamento di sicurezza che investe tutti i suoi dispositivi.

iOS e iPadOS 16.6.1

L'aggiornamento 16.6.1 per iOS e iPadOS contiene due correzioni per vulnerabilità piuttosto importanti. Una riguarda ImageIO, una libreria Python usata per gestire i dati relativi alle immagini, e l'altra l'app Wallet. La prima vulnerbilità è stata scoperta dal laboratorio Cizizen Lab della Munk School dell'Università di Toronto, che Apple ringrazia.

ImageIO Disponibile per: iPhone 8 e versioni successive, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 5a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di un'immagine creata in un certo modo può portare all'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato. Descrizione: è stato risolto un problema di overflow del buffer migliorando la gestione della memoria. CVE-2023-41064 : Il Citizen Lab della Munk School dell'Università di Toronto

Wallet Disponibile per: iPhone 8 e versioni successive, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 5a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un allegato creato in modo dannoso può causare l'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato. Descrizione: un problema di convalida è stato risolto con una logica migliorata. CVE-2023-41061 : Apple



Per aggiornare i dispositivi, toccate l'icona Impostazioni (quella a forma di ingranaggio), poi toccate Generali e infine Aggiornamento software.

Qui toccate Scarica e installa e inserite il vostro codice di accesso.