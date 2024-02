Nuovi aggiornamenti per iOS e macOS: non ci vedrete più doppio

Gli aggiornamenti appena rilasciati da Apple riguardano infatti tutti i modelli di iPhone , iPad e MacBook ancora supportati ufficialmente via software.

Apple alimenta costantemente il suo impegno nel supporto software dei suoi prodotti. Questo ovviamente si traduce in aggiornamenti software puntuali e periodici. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi update per iOS , iPadOS e macOS .

Nello specifico è stato rilasciato iOS 17.3.1 e iPadOS 17.3.1. Per entrambi il changelog non è particolarmente lungo, visto che si tratta di un aggiornamento minore. Però è stato risolto un bug fastidioso che causava la duplicazione o la sovrapposizione dei contenuti sullo schermo durante la scrittura del testo.

Apple ha anche rilasciato macOS Sonoma‌‌ 14.3‌.1. Anche in questo caso si tratta di un aggiornamento minore. Nello specifico, il changelog menziona la risoluzione di un bug simile a quello che è stato risolto su iPhone e iPad.

Il nuovo macOS Sonoma‌‌ 14.3‌.1 infatti risolve il problema della sostituzione casuale del testo durante la scrittura.

Diversi utenti si sono lamentati di questo problema con la versione precedente di macOS Sonoma, soprattutto utilizzando software come Mail e Messaggi, ma anche all'interno delle pagine web.

Gli aggiornamenti appena descritti sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per iOS, iPadOS e macOS Sonoma. La distribuzione è avviata a livello globale, e quindi aspettiamoci che il rollout si completi entro i prossimi giorni.