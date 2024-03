Non solo iOS 17.4: ecco le novità con gli aggiornamenti di macOS, watchOS e HomePod

Negli ultimi giorni si è parlato molto di iOS 17.4, il nuovo aggiornamento rilasciato da Apple per i suoi iPhone che ha introdotto le novità in vista dell'adeguamento al Digital Market Act in Europa. Oltre a questo però sono arrivati nuovi aggiornamenti per macOS, watchOS e HomePod.

L'aggiornamento per macOS, il sistema operativo di Apple per i suoi MacBook e Mac, riguarda la versione 14.4. L'update per macOS Sonoma ha introdotto le nuove emoji annunciate qualche settimana fa, la risoluzione di alcuni bug che riguardavano l'accesso ai podcast, e l'ottimizzazione di alcuni aspetti di sistema e dell'interfaccia grafica per coloro che hanno la versione Business dell'app Messaggi.