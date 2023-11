Gli aggiornamenti dei Pixel sono più veloci: cosa significa

Gli smartphone di Google, che per i più navigati si chiamavano Nexus e che ora si chiamano Pixel, hanno sempre avuto un certo fascino. Tra i fattori che hanno da sempre contribuito a questo troviamo sicuramente l'aspetto degli aggiornamenti software.

I Pixel infatti godono del pieno supporto software di Google, il che si traduce nella sicurezza di ricevere per primissimi le nuove generazioni di Android, così come ricevere puntualmente tutte le patch di sicurezza Android. E sempre sul fronte aggiornamenti, nel lontano 2016 Google lanciò gli update seamless, ovvero quegli aggiornamenti che possono essere installati mentre il telefono è in esecuzione come al solito.