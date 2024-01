Quanti anni di aggiornamenti avranno i Samsung S24?

Samsung è ormai da anni leader indiscusso degli aggiornamenti su Android. L'azienda coreana non lascia infatti indietro nessuno, portando all'ultima versione del sistema operativo non solo i top di gamma, ma anche i modelli di fascia più bassa, e spesso con notevole velocità. C'è però un limite anche al supporto Samsung, che nello specifico è di 4 aggiornamenti di Android, ovvero in pratica 5 anni di vita dello smartphone, considerando che ogni anno esce una nuova versione del robottino verde.