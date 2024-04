Brutte e buone notizie per quanto riguarda gli aggiornamenti delle serie Galaxy S20 e Note 20

Prima o poi succede a tutti i dispositivi di Samsung, ma questa volta gli utenti hanno alcuni motivi per sorridere e altri per essere meno contenti (sapete come aggiornare un Galaxy?).

Stiamo parlando della notizia pubblicata da Samsung insieme alle ultime patch di sicurezza di aprile, che comporta il passaggio da un rilascio mensile a trimestrale per le serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20.