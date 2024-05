Ora avete più tempo a disposizione per aggiornare il vostro stato su WhatsApp

Ma ora non più: la popolare app di messaggistica ha infatti esteso il limite del messaggio vocale, concedendo così a tutti il tempo necessario per raccontarsi!

Raccontare una novità in 30 secondi non è facile, e per questo diversi utenti si trovano spesso costretti a dover registrare più messaggi sugli aggiornamenti di stato vocali di WhatsApp (sapete cosa sono e come creare gli aggiornamenti di stato vocali ? Leggete tutto sulla nostra guida dedicata).

Gli aggiornamenti di stato vocali possono durare fino a 1 minuto

In questo modo gli utenti che condividono frequentemente gli aggiornamenti audio con i loro contatti risparmieranno tempo e avranno la possibilità di inviare un messaggio più chiaro.

In precedenza infatti il limite era di 30 secondi , ma adesso potete registrare un messaggio della durata fino a 1 minuto per nota vocale, il che permette agli utenti di condividere i loro aggiornamenti senza la necessità di registrare più note.

Con l'ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS e Android, la popolare app di messaggistica infatti consente a tutti di registrare e condividere note vocali più lunghe tramite gli aggiornamenti di stato .

La novità, presente nell'ultima versione stabile dell'app per iOS e Android, segue l'aggiornamento di WhatsApp beta per iOS 24.10.10.74 e per Android 2.24.7.6 che consente di registrare un messaggio video fino a 1 minuto di lunghezza.

Secondo alcuni osservatori, potrebbe essere necessario aggiornare WhatsApp all'ultima versione anche per ascoltare i messaggi più lunghi, non solo per registrarli.