Nuovo miniplayer, sleep timer, playlist collaborative e tantissimo altro: YouTube si rinnova a 360°

Nella giornata di ieri, YouTube ha annunciato più di due dozzine di novità in arrivo sulle sue app per dispositivi mobili, Web, TV e anche YouTube Music. Tra queste, troviamo funzioni che abbiamo intravisto negli scorsi mesi durante i test, come il miniplayer flottante o il timer per interrompere il video dopo un certo tempo. Andiamo a scoprirle, perché sono state progettate pensando sia agli spettatori che ai creatori di contenuti.

Il nuovo miniplayer picture-in-picture

La novità più interessante è un nuovo miniplayer per l'app per dispositivi mobili, che sostituisce la seconda barra in basso (sopra la barra delle icone). Ora infatti si ha una finestra picture-in-picture dai bordi arrotondati, con le icone per chiuderla, avviare e mettere in pausa la riproduzione, e andare avanti o indietro di 10 secondi. È possibile spostarlo a piacere sullo schermo, e si può anche ridimensionare.

Il timer arriva per tutti

Lo abbiamo già intravisto lo scorso giugno, poi ad agosto YouTube aveva iniziato i test, ma solo per gli utenti Premium. Ora la novità è finalmente disponibile per tutti, un timer integrato che consente di mettere automaticamente in pausa i video dopo un certo periodo di tempo. Per usarlo, basta cliccare sull''icona a forma di ingranaggio in alto a destra nel video, selezionare Timer e poi scegliere il tempo di spegnimento. Le opzioni sono 10, 15, 20, 30, 45 minuti, 1 ora e fine del video.

Controlli più granulari nella velocità di riproduzione

Un'altra novità riguarda la velocità di riproduzione: ora non è più necessario scegliere tra opzioni come 0,25x, 0,50x, 0,75x, Normale, 1,25x, 1,5x, 1,75x e 2x. Con il nuovo aggiornamento, infatti, oltre ai tasti per impostare le velocità c'è un cursore che consente di impostare anche incrementi di appena 0,05x. Per chi preferisce, ci sono pulsanti "+" e "-". Per accedervi, come prima basta toccare l'icona a forma di ingranaggio nel player e poi selezionare Velocità di riproduzione. Sul Web, bisogna cliccare anche sul link Personalizzato.

Novità per le playlist

Playlist collaborative Un'altra novità sono le playlist collaborative, per creare la playlist perfetta con amici e familiari. Per usarle, basta invitare gli altri a collaborare utilizzando il link o, sulle TV, un codice QR.

Votare le playlist Più avanti nel corso dell'anno, arriverà la possibilità di votare il proprio video preferito all'interno di una playlist, in modo da poterle classificare. I creatori possono usare questo strumento per fare in modo che i suoi spettatori classifichino i loro video preferiti.

Miniature personalizzate Infine, sia su YouTube che su YouTube Music, è in arrivo un nuovo strumento di personalizzazione per dare alle playlist un tocco personale. Gli utenti possono progettare le proprie miniature personalizzate per le playlist utilizzando le proprie foto o crearne di nuove con l'IA generativa. Per creare una miniatura personalizzata, basta scegliere un'immagine dal rullino fotografico e personalizzala con testo, filtri o adesivi. Per generare una miniatura con l'IA, invece, bisogna toccare "Crea con l'IA", scegliere un tema e poi selezionare una tra le creazioni basate sull'intelligenza artificiale.

Arrivano i badge per i follower perfetti!

Per coinvolgere maggiormente gli spettatori e favorire l'interazione con i creatori, su YouTube e YouTube Music stanno arrivando i badge ufficiali che "celebrano traguardi unici". Ad esempio, su YouTube potrete ricevere un badge per essere "uno dei primi membri a pagamento del canale di un creatore" o per aver "completato correttamente i quiz". In YouTube Music, potete ottenerne uno per "essere un ascoltatore top del tuo artista preferito" o per "avere ottenuto da un creatore un cuore per il tuo commento". La novità arriverà nelle "prossime settimane": cercate la voce Badge nella scheda Tu dell'app!

Nuova interfaccia orizzontale per dispositivi mobili

L'app YouTube per dispositivi mobili sta ottenendo una modalità orizzontale migliorata che presenta miniature e testo più grandi, oltre a una maggiore reattività. La novità è in via di rilascio su Android e arriverà su iOS "più tardi quest'anno".

L'interfaccia ottiene una rinfrescata

Oltre alle nuove funzioni, l'interfaccia di YouTube per dispositivi mobili, web e TV sta ricevendo alcuni aggiornamenti grafici intesi a "semplificare" l'esperienza. Tra questi, possiamo vedere un delicato effetto "vetro smerigliato", per entrambe le barre di navigazione inferiore e superiore, che consente una navigazione più coinvolgente e mostra i contenuti sottostanti. Nell'app troveremo infatti (come avviene già per la versione web di YouTube Music), alcuni tocchi di rosa, così come altri tocchi di luce che aggiungono dinamismo all'app. Anche la barra inferiore (o binario di navigazione) è stata aggiornata, con nuove icone per Home, menu "+", Abbonamenti e Tu.

Novità per YouTube sulle TV

L'app YouTube per TV ha ricevuto numerosi aggiornamenti, oltre a quelli appena annunciati, che "danno a tutto un'atmosfera più cinematografica". Arriva finalmente il nuovo player per gli Shorts nell'app per TV, che avevamo intravisto qualche mese fa e che riducendo la schermata rende l'esperienza più interattiva. In questo modo è possibile leggere i commenti o visitare i prodotti in vendita "senza interrompere l'esperienza visiva". Un'altra novità, annunciata il mese scorso, sono le nuove pagine immersive del canale su YouTube per TV. Quando si visita un canale, partirà automaticamente un video selezionato dal creatore, in modo da avere subito a disposizione un teaser e iniziare subito la visione.

Quando arrivano queste novità?

Le novità sono in via di distribuzione da ieri per tutti gli utenti di YouTube e YouTube Music, per le app per dispositivi mobili (Android e iOS), TV o Web. Alcune, come la nuova interfaccia in orizzontale, arriverà su iOS più avanti nel corso dell'anno. Noi comunque non siamo ancora riusciti a vederle sui nostri dispositivi, quindi bisognerà probabilmente aspettare ancora qualche ora o giorno.

Come usare al meglio YouTube