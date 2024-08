Come migliorare le prestazioni della CPU Ryzen? Aggiornando Windows 11!

La patch era prevista per Windows 11 24H2, ma è già disponibile su 23H2

Dopo la presentazione delle CPU Ryzen 9000 a giugno, l'attesa degli utenti per la nuova architettura Zen 5 era alle stelle, e invece le prime recensioni hanno raffreddato un po' l'entusiasmo.

AMD aveva però messo velocemente le mani avanti: il problema era Windows 11, e con l'aggiornamento 24H2, previsto per settembre, sarebbero arrivati miglioramenti nelle prestazioni. Non solo per le CPU con architettura Zen 5, ma anche per le Zen 4 e Zen 3.

Microsoft ha giocato d'anticipo, adattando le migliorie all'attuale versione Windows 11 23H2. Con la promessa di miglioramenti simili tra le due versioni, ora l'aggiornamento è già disponibile per gli utenti interessanti.

Tutto quello che dovete fare è premere i tasti Windows + I e cliccare su Windows Update, poi cliccare su Opzioni avanzate e selezionare su Aggiornamenti facoltativi.

Qui selezionate l'aggiornamento KB5041587 e installatelo. I risultati sembrano promettenti. Chi lo ha già provato, dichiara che il chip Ryzen 9700X, testato con l'aggiornamento 24H2 disponibile nel canale Insider, ottiene un miglioramento dell'11% nei giochi.

Il che è in linea con quanto dichiarato da AMD la scorsa settimana, che aveva parlato di un miglioramento del 13% per la 9950X in Far Cry 6 e del 6% in Cyberpunk 2077. Buone notizie, visto che le CPU precedenti rappresentavano un affare migliore rispetto alle nuove.

Non solo, ma l'aggiornamento farà comodo anche ai possessori di CPU Ryzen Zen 4, come la 7800X3D, e, come dicevamo, le Zen 3, pur tenendo presente che non ci saranno miglioramenti così eclatanti.