Quando arriverà il "mio" aggiornamento ad Android 15? Cosa sappiamo dei modelli supportati dai vari produttori

Google ha rilasciato il codice sorgente di Android 15 già a inizio settembre, ma l'aggiornamento per i Pixel è stato rimandato fino a un paio di giorni fa. Questo ha aperto le porte alla più classica delle domande: "quando si aggiornerà il mio smartphone ad Android 15?" Sebbene non ci sia ancora una risposta univoca per tutti i produttori, diversi di questi si sono già espressi in merito, quindi andiamo subito a vedere quando e quali modelli supporteranno a breve Android 15.

L'aggiornamento ad Android 15, produttore per produttore

ASUS ASUS ha avviato un programma beta con Android 15 per la serie ROG Phone 8. Considerando che l'azienda taiwanese non ha molti modelli da supportare ci aspettiamo un rollout ampio, ma non tempestivo. Honor Non ci risultano comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda. Abbiamo contattato Honor in merito e se dovessimo avere novità aggiorneremo l'articolo. È comunque attivo da tempo un programma beta di Android 15 su Magic 6 Pro e Magic V2, che logicamente saranno i primi ad aggiornarsi. Motorola L'aggiornamento ad Android 15 è iniziato su Edge 50 Fusion. Per ora è stato avvistato solo in India e probabilmente si tratta di un test, quindi non speriamo in un rollout a brevissimo anche in Italia. Per quanto riguarda gli smartphone che Motorola supporterà con Android 15 la lista è però abbastanza lunga, per fortuna, per quanto non ufficiale.

Smartphone Motorola che saranno aggiornati ad Android 15 Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

ThinkPhone by Motorola

OnePlus OnePlus ha annunciato il lancio ufficiale di OxygenOS 15 il 24 ottobre 2024 alle ore 16:30. Nel farlo non ha confermato alcuno smartphone che sarà aggiornato. Sicuramente in prima linea ci saranno OnePlus 12 e OnePlus Open, e secondariamente i vari membri della serie Nord (4, 3, CE 4 e CE 3). OPPO / realme L'azienda cinese dovrebbe svelare i dettagli dell'aggiornamento ad Android 15 nelle prossime ore. Inutile quindi lanciarsi in troppe ipotesi: aggiorneremo l'articolo non appena avremo una conferma ufficiale. Samsung Samsung è da sempre stato il produttore più rapido nell'aggiornare i proprio device, e anche quello che supportava il maggior numero di dispositivi. Per quanto riguarda il supporto esteso sarà senz'altro così, ma quest'anno sicuramente l'azienda coreana non sarà la più veloce. È infatti già stato confermato che la One UI 7, basata su Android 15, non arriverà prima del 2025. Entro fine 2024 partirà una beta pubblica su alcuni Samsung Galaxy, ma solitamente l'Italia non è coinvolta in questi test, quindi non ci speriamo. Vivo Vivo ha addirittura anticipato Google, rilasciando Android 15 per Vivo X Fold 3 Pro (non in Italia) già a fine settembre. A seguire l'aggiornamento dovrebbe raggiungere anche Vivo X100, ma per altri modelli non abbiamo ulteriori conferme ufficiali. Xiaomi / Redmi / POCO Proprio come Honor, anche da parte di Xiaomi non abbiamo una tempistica ufficiale; però, in compenso, abbiamo un'idea piuttosto chiara di quali saranno gli smartphone supportati con Android 15, ed è piuttosto numerosa.

Smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che saranno aggiornati ad Android 15 Xiaomi Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro,

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Redmi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi 13C, 13C 5G

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

Redmi Pad Pro POCO POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro 5G

