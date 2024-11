Android Auto si aggiorna: maggiore attenzione per le auto elettriche

Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento per Android Auto, che arriva alla versione 13.2 sia nel canale stabile che in quello beta. Le novità non sono tantissime, se non una maggiore attenzione alle auto elettriche, almeno quelle con presa NACS. Scopriamo cosa significa e come aggiornare i nostri telefoni.

Le novità dell'ultima versione di Android Auto

I più attenti alle dinamiche di Android Auto, sapranno che Google aggiorna la sua app per veicoli a cadenza bisettimanale e utilizzando un sistema di rilascio graduale. Questo consente di implementare piccole novità o fix di bug in modo progressivo, ed eventualmente bloccare l'aggiornamento in caso qualcosa vada storto. Bisogna poi considerare che la GrandeG non mette a disposizione degli utenti note di rilascio, il che significa che gli utenti devono scoprire da soli cosa è cambiato. Quindi che novità ci sono in Android 13.2? A quanto si può vedere, non ci sono novità importanti, ma la più evidente è il fatto che ora l'app non considera più i veicoli con presa NACS "non-Tesla". A settembre infatti Android Auto aveva introdotto il supporto per queste vetture, sempre più diffuse negli Stati Uniti. Ora, con un aggiornamento che migliora la chiarezza, questo tipo di veicoli sono indicati come dotati di presa NACS.

Cosa significa presa NACS: ci riguarda?

Le prese NACS (North American Charging Standard) sono uno standard di presa per auto elettrica introdotto negli Stati Uniti da Tesla. In Europa non è una questione che ci riguarda, in quanto gli standard utilizzati sono il CCS per la ricarica a corrente continua (rapida) e il Tipo 2 per la ricarica a corrente alternata (più lenta), oltre in misura minore al CHAdeMO. Ma negli Stati Uniti è diventato lo standard di riferimento. Tanto che da quando Tesla ha aperto la rete Supercharger (la rete di ricarica più importante negli Stati Uniti) a vetture di altre marche, queste hanno a poco a poco deciso di dotarle proprio della presa proprietaria di Tesla.

Come installare l'aggiornamento

L'aggiornamento ad Android Auto 13.2 dovrebbe essere in corso di rilascio in questo momento, per cui dovreste trovarlo andando sul Play Store, toccando in basso a destra l'icona Ricerca e scrivendo in alto Android Auto. Toccate il risultato corrispondente e selezionate Aggiorna. Al momento a noi non è stato ancora proposto l'aggiornamento 13.2 e sul Play Store è ancora disponibile la versione 12.9.643854. Se non volete aspettare (dovrebbe essere questione di giorni o una settimana), potete installare la beta dell'app manualmente da APK Mirror a questo indirizzo. Scorrete in basso e cliccate sull'ultima beta, poi cliccate sul link di download. A download avvenuto, toccate la notifica in alto e date l'autorizzazione a installare l'app (potrebbe esservi richiesto di autorizzare l'installazione da fonti sconosciute, se non l'avete mai fatto in precedenza). Per ogni dettaglio, qui potete vedere la nostra guida su come installare un file APK. Tenete presente che la beta presenta spesso dei bug, quindi valutate se fare il passaggio a questa versione.

Cosa aspettarci da Android Auto in futuro

Delusi dall'ultimo aggiornamento di Android Auto? Per il futuro, possiamo aspettarci numerose funzionalità in arrivo. Una di queste dovrebbe essere una funzione conosciuta come "Car Media" che sembra aggiungere comandi radio all'app. Un'altra novità su cui Google sta lavorando è la possibilità di scegliere un'app di terze parti per le chiamate. Al momento infatti Android Auto supporta solo l'app Telefono predefinita, ma molti utenti usano altri strumenti per chiamare parenti, colleghi o amici. Per esempio, potreste usare WhatsApp, Telegram, o Signal. Nel codice delle precedenti versioni di Android Auto, si erano visti indizi che indicavano come in futuro si potrà utilizzare una di queste app per effettuare una chiamata senza sbloccare il telefono. Al momento non sappiamo quando queste novità arriveranno agli utenti, ma continuate a seguirci per essere i primi a scoprirlo!

