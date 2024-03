Si aggiorna l'app My Vodafone: gli utenti potranno scaricare le fatture

Nelle scorse ore Vodafone ha provveduto ad aggiornare l'app My Vodafone (per ora l'update è disponibile soltanto per gli utenti iOS). Tra le novità, rientra la possibilità di scaricare le fatture direttamente dall'applicazione ed una inedita gestione delle preferenze di consenso del proprio profilo.

In particolare, l'operatore presenta così la nuova versione del software: "Con l'ultimo aggiornamento, è possibile scaricare le fatture direttamente dall'app, gestire facilmente le preferenze di consenso offrendoti il pieno controllo sulla tua esperienza. Inoltre, abbiamo introdotto l'autenticazione a due passaggi, tramite codice SMS, in fase di accesso all' app".