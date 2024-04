Reddit vuole che commentiate sempre più: le novità dell'app appena aggiornata

Le conversazioni sono il cuore di Reddit, secondo l'azienda che si definisce "la prima pagina di Internet". Per questo la piattaforma ha appena aggiornato la sua app per Android e iOS per "rimuovere gli ostacoli e ridurre i punti di attrito" in modo da poter arrivare prima alle conversazioni (a proposito, sapete come funziona Reddit?).

Reddit afferma che le modifiche sono state testate e sviluppate con il feedback degli utenti. Quest includono il caricamento immediato dei commenti, il fatto di mantenere il contesto del post accessibile durante la lettura dei commenti, e una maggiore consistenza nelle conversazioni, indipendentemente dal tipo di post.