Sonos continua a lavorare sia per nuovo hardware (qui la guida alle migliori casse bluetooth) che per migliorare la sua app (soprattutto a seguito di varie critiche). In tal senso, a seguito dell'aggiornamento rilasciato la scorsa settimana, gli utenti iOS hanno notato che il software innescava un consumo anomalo della batteria del proprio iPhone, in taluni casi di oltre il 50%. Per questo motivo, l'azienda è dovuta correre ai ripari lanciando un aggiornamento riparatore.