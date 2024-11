Chrome su iOS fa concorrenza ad Apple Intelligence: arrivano la ricerca per immagini e testo, e altre novità

Google ha appena annunciato l'arrivo di quattro interessanti novità su Chrome per iPhone e iPad. Tra queste spicca la ricerca per immagini e testo allo stesso momento, una funzione che cerca di contrastare l'arrivo di Visual intelligence. Sono in arrivo inoltre altri strumenti, come l'integrazione on Drive e Google Maps e, almeno negli Stati Uniti, le indicazioni sulle migliori offerte. Andiamo a scoprirle tutte.

Ricerca per immagini e testo allo stesso momento

La ricerca per immagini è una di quelle funzioni su cui i giganti del Web stanno investendo in modo particolare. Google negli ultimi anni ha investito tantissimo in strumenti di questo tipo, con Lens, poi integrato in Chrome e, ovviamente, con Cerchia e Cerca. Anche Apple ha sviluppato una soluzione simile con Apple Intelligence, sviluppando Visual Intelligence, uno strumento che consente di ottenere informazioni contestuali inquadrando un oggetto con la fotocamera dell'iPhone (da noi Apple Intelligence arriverà in aprile). Adesso Google ha migliorato questa funzione in iOS, implementando la ricerca per immagini e testo nello stesso momento. Questa funzione era già disponibile nell'app Lens, ma adesso è integrata nel browser della Grande G. Usarla è semplicissimo: basta toccare l'icona Lens nella barra di ricerca di Google (quella a forma di inquadratura di fotocamera) e inquadrare un oggetto. Successivamente, premete il pulsante di scatto e appariranno delle risposte. Ora potete affinare la ricerca inserendo un testo nel campo subito sotto l'immagine. Per esempio, se state cercando un casco da moto, potete specificare che lo volete giallo, in modo da dire a Google cosa volete di preciso. Oppure fare una foto a una pianta e scrivere come prendersene cura. Questa funzione è già disponibile in Google Chrome 131. In alcuni casi, Google potrebbe proporre anche una ricerca con AI Overview, ma lo strumento non è ancora disponibile da noi.

Integrazione con Drive: liberiamo spazio sul nostro iPhone!

Un'altra novità molto utile è la possibilità di scegliere se salvare su Drive un documento scaricato dal Web, oltre che nell'app File. Quando si scarica un documento, basta toccare la voce Salva in basso e apparirà una finestra che permette di selezionare il dispositivo di archiviazione. Qui si trovano due voci: Google Drive e File. Selezionate Google Drive e potrete anche scegliere l'account su cui salvarlo. I file scaricati da Chrome su iOS verranno ora salvati in una nuova cartella Drive chiamata Salvato da Chrome, in modo da non occupare spazio sul telefono. Questa funzione è già disponibile in Chrome 131 e si aggiunge all'integrazione con Google Foto, che consente di salvare un'immagine dal web nell'app di Google premendola a lungo e selezionando Salva in Google Foto dal menu contestuale.

Integrazione con Google Maps migliorata

Su Chrome per iOS era già possibile toccare un indirizzo e vederlo su Google Maps, ma ora Google ha migliorato questa integrazione. A breve, quando si vede un indirizzo sottolineato su Chrome, basterà toccarlo e si aprirà una finestra pop-up all'interno del browser con una mini-mappa centrata proprio sull'indirizzo in questione. Da qui si potranno ottenere le indicazioni o aprire l'app Google Maps vera e propria. Google ha dichiarato che attualmente sta ancora lavorando su questa funzione, che non è ancora disponibile. Dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

I consigli per spendere meno, ma non da noi

Infine, negli Stati Uniti Google ha lanciato una nuova funzione in Chrome che consente di risparmiare facendo acquisti online. Lo strumento, Shopping Insights, indica agli utenti la presenza di un'offerta su un prodotto su cui hai effettuato una ricerca. La notifica appare in alto a destra, nella barra degli indirizzi, con la scritta Good Deal now (immaginiamo si tradurrà come C'è un'offerta). Toccandolo, verranno visualizzati un grafico della cronologia dei prezzi, la possibilità di monitorare i prezzi con tanto di notifiche e altre opzioni di acquisto. Per usarlo, bisogna aver effettuato l'accesso in Chrome, poi bisogna toccare l'icona con tre puntini in basso a destra nel browser, selezionare Impostazioni e qui toccare Servizi Google. Adesso apparirà il pulsante Shopping Insights, che deve essere attivato. Come abbiamo anticipato, la funzione è attiva solo negli Stati Uniti, ma dovrebbe essere estesa a più Paesi nei prossimi mesi.

Come ottenere le nuove funzioni

Come abbiamo anticipato, almeno l'integrazione con Drive e la ricerca per immagini e testo sono disponibili ora su Chrome 131. Per aggiornare l'app, aprite l'App Store (l'icona azzurra con la "A" stilizzata bianca nella Home) e toccate in alto a destra la vostra immagine di profilo. Poi scorrete in basso e cercate Chrome, infine toccate Aggiorna. Se non avete installato Chrome, basta toccare Cerca in basso a destra dalla Home, scrivete Chrome e toccate il risultato, poi toccate il pulsante Ottieni.

Approfondimenti su Chrome