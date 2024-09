Aggiornamento Google Chrome: addio alle notifiche indesiderate e novità per la sicurezza

Ancora novità dal team di Google Chrome. Infatti, dopo aver trattato dei miglioramenti per la gestione delle schede, torniamo a parlare del browser di Big G e del suo ultimo aggiornamento (qui la nostra guida con i migliori browser per PC, Android e iPhone). Questa volta le novità sono incentrate su sicurezza e privacy, in aggiunta ad una miglior gestione delle notifiche indesiderate. Andiamo a vederle più nel particolare.

Migliora Safety Check

La funzionalità ''Controllo di sicurezza'' (Safety Check) si rinnova e inizierà ad essere eseguita automaticamente in background su Chrome. L'utente verrà informato riguardo la revoca delle autorizzazioni da siti che non vengono più visitati, la segnalazione di notifiche potenzialmente indesiderate e problemi di sicurezza da risolvere. Safety Check proteggerà l'utente anche dalle notifiche dei siti che Google Safe Browsing ritiene ingannevoli riguardo la concessione delle autorizzazioni e, come di consueto, aiuterà nel garantire la presenza delle più recenti patch di sicurezza insieme al controllo sulla sicurezza delle password. Sul desktop, invece, Controllo di sicurezza continuerà a notificare la presenza di estensioni su Chrome potenzialmente pericolose, le quali potranno poi essere rimosse direttamente dal pannello di riepilogo nlla pagina dedicata.

Disattivare le notifiche indesiderate con un click

I possessori di un Google Pixel (e in un secondo momento anche gli utenti con altri smartphone Android) avranno modo di bloccare più facilmente le notifiche indesiderate. Basterà toccare il pulsante "Annulla iscrizione" direttamente nel pannello delle notifiche per interromperne la ricezione da quel determinato sito. Secondo Google, questa funzionalità ha già portato ad una riduzione del 30% delle notifiche sui dispositivi Pixel supportati.

Autorizzazioni una tantum per Chrome

Grazie alle autorizzazioni una tantum per Chrome su Android e Desktop, gli utenti avranno un maggiore controllo sui dati che condividono con i siti web. Con questa funzione sarà possibile selezionare quali autorizzazioni concedere (come l'accesso alla fotocamera o al microfono) ad un solo sito per volta. Una volta usciti dal sito, questo non sarà più in grado di utilizzare tali autorizzazioni finché non verranno concesse di nuovo esplicitamente.

