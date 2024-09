ChromeOS 128 è qui. Gruppi di finestre, OCR, auto gain e molto altro per l'importante aggiornamento

Google ha appena lanciato ChromeOS 128 , un aggiornamento per il suo sistema operativo ricco di novità, come i gruppi di finestre snap , l'OCR per l'app fotocamera, l'auto gain e molto altro.

Tutte le novità dell'aggiornamento a ChromeOS 128

Ecco le novità dell'aggiornamento ChromeOS 128, in via di distribuzione a partire da qualche ora.

In ChromeOS 128 , è possibile raggruppare le finestre in gruppi snap. I gruppi snap si formano quando si divide lo schermo di due finestre, e ora sono accoppiati invece di essere separati.

Per abilitare la funzione, andate in Impostazioni > Rilevamento del testo in anteprima .

L'app fotocamera di ChromeOS ora supporta il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre il testo in 77 lingue. Sono supportati sia il rilevamento orizzontale che quello verticale.

Quando il controllo del guadagno automatico è abilitato e in uso, viene visualizzato un messaggio nel pannello delle impostazioni rapide per informare l'utente che il cursore del guadagno del microfono viene sovrascritto.

L'Auto Gain Control (AGC) consente alle app, come le app di videochiamata, di ottimizzare automaticamente il volume del microfono per la migliore qualità audio, e con ChromeOS 128 è abilitato per impostazione predefinita.

Per semplificare l'abilitazione sia dei controlli sulla privacy che delle autorizzazioni per la fotocamera e il microfono, la pagina delle impostazioni delle app di ChromeOS ora "fornirà promemoria utilizzabili" che ti consentono di attivare rapidamente le impostazioni relative.

Per visualizzare la pagina delle impostazioni delle app di ChromeOS, cliccate su Impostazioni > App > Gestisci le tue app e selezionate l'app desiderata.

Notifiche bloccate su ChromeOS

ChromeOS 128 ora differenzia in modo significativo l'aspetto visivo delle notifiche bloccate dalle notifiche tipiche per riflettere la loro differenza, informando l'utente di un processo in corso piuttosto che di un evento istantaneo.

Altre novità

Archiviazione dei dati sui parametri vitals aggregati e conservazione per un anno

Da ChromeOS 128 in poi, Google memorizza i dati Vitals aggregati e li conserva per un anno, in modo da monitorare meglio i progressi nel tempo. I dati vitals includono metriche delle prestazioni delle app Android, come il tasso di crash, metriche che aiuteranno l'azienda a migliorare le prestazioni delle app Android sui dispositivi ChromeOS.

La lente d'ingrandimento segue ChromeVox

ChromeVox è progettato per le persone non vedenti o ipovedenti. Quando si legge un testo ad alta voce usando ChromeVox, la lente d'ingrandimento ora segue automaticamente le parole, così da non perdere mai il punto nel testo.

Per provarlo, potete abilitare sia la lente d'ingrandimento che ChromeVox nelle impostazioni. Potete il livello di zoom usando i tasti Ctrl + Alt + Luminosità su e Ctrl + Alt + Luminosità giù. Un'impostazione è disponibile nelle impostazioni Lente di ingrandimento per regolare questo comportamento.

Gestione APN

Per i dispositivi abilitati alla rete cellulare, Google reso più facile visualizzare, gestire e aggiungere i nomi dei punti di accesso (APN), migliorando anche la gestione degli errori di registrazione e messaggistica.